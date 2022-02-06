«Пашины деньги хотят»: новая жена Мамаева резко высказалась о бывшей возлюбленной знаменитости

Избранница спортсмена Павла Мамаева – Надежда Санько – рассказала, что Алана Мамаева и ее бойфренд Александр Липовый живут на деньги футболиста.

Надежда Санько записывала голосовые сообщения приятельнице, которые в итоге опубликовала Алана Мамаева в личном микроблоге.

«А Паша ему помогал с тюрьмой, хотя он никто ему был. Ну, видите, какие бедолаги, на Пашины деньги живут, Пашины деньги хотят. Поэтому очень печальная история», — пожаловалась Санько.

«По поводу того, что вот она выставляет кольца — нет у женщины своего достоинства. Она пишет, что он, грубо говоря, даже не покупал ей то, чего она хотела. Хотя она была женой восемь лет, родила ему дочь. Хотя что она там родила ее — я вас умоляю, родить – это не воспитать. Ну видите, ей кольцо не купили, которое она хотела. Что там за кольцо, хоть хорошее?» – интересовалась Санько.

Напомним, ранее стало известно о свадьбе Павла Мамаева и Надежды Санько. Несмотря на прогнозы бывшей возлюбленной футболиста, Павел Мамаев все же взял в жены экс-подругу Аланы Мамаевой.

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