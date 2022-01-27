Вопреки предсказаниям бывшей: Павел Мамаев женился на Надежде Санько

Алана Мамаева заявляла, что экс-возлюбленный не возьмет в жены беременную подругу.

В Сети появилось видео бракосочетания российского футболиста Павла Мамаева. Знаменитость стал мужем бывшей подруги Аланы Мамаевой.

Напомним, модель Алана Мамаева была женой спортсмена на протяжении восьми лет. Пара воспитывала двоих детей: общую дочь и сына модели от брака с бизнесменом Александром Липовым. Семейная жизнь Мамаевых была наполнена ссорами и изменами со стороны Павла.

К слову, Мамаев изменил своей жене с ее подругой. Футболист развелся с Аланой Мамаевой и ушел к Надежде Санько.

Павел стал жить с Надеждой. Новая возлюбленная спортсмена делилась нежными кадрами их отношений. И даже намекала на скорую свадьбу с футболистом. В итоге пара действительно обручилась.

Недавно подруга Надежды Санько опубликовала кадры из ЗАГСа, где видно заплаканную Санько. Блондинка вытирала слезы счастья, а рядом с ней находился ее новоиспеченный муж — футболист Павел Мамаев.

Напомним, ранее Алана Мамаева высказалась о новом браке Павла Мамаева. Экс-возлюбленная футболиста не верила, что Павел Мамаев может жениться на Надежде Санько.

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