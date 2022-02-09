«Ками, я всей душой с тобой»: Татьяна Волосожар поддержала Камилу Валиеву во время допинг-скандала на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар призвала всех последовать ее примеру.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар разместила в микроблоге пост, которым высказала поддержку Камиле Валиевой.

«Согласна с Татьяной Анатольевной Тарасовой! #НеПоверюНикогда — предлагаю это прямо хэштегом для поддержки Камилы сделать. Ками, я всей душой с тобой, все с тобой! Девочка, держись!» — написала Татьяна Волосожар.

Прославленная фигуристка проиллюстрировала публикацию снимком, на котором ее дочка Анжелика от Максима Транькова запечатлена вместе с Камилой Валиевой.

«С гордостью показываю свою дочь в кадре с гениальной 15-летней фигуристкой! И буду показывать, что бы ни писали!» — пообещала Татьяна Волосожар.

Напомним, тренер Татьяна Тарасова заявила, что не верит в то, что Камила Валиева могла принимать допинг.

В употреблении запрещенного препарата 15-летняя фигуристка была уличена после своего победного выступления на Олимпиаде в Пекине.

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