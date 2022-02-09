Дарья Мельникова: как «Папина дочка» стала актрисой и женой
Видео
Хачапури по-аджарски
Видео

«Куча вопросов к людям, которые работают в группе Тутберидзе»: Губерниев высказался о допинг-скандале с Валиевой

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрение на отстранение Камилы Валиевой от Олимпиады.

«Куча вопросов к людям, которые работают в группе Тутберидзе»: Губерниев высказался о допинг-скандале с Валиевой
Дмитрий Губерниев. Фото: instagram.com/guberniev_dmitry/

В эту среду стало известно, что церемония награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине была отложена из-за допинг-теста 15-летней Камилы Валиевой.

Анализы подопечная Этери Тутберидзе сдавала за полтора месяца до начала Олимпийских игр — в декабре прошлого года.

Как выяснилось, в пробе Камилы Валиевой были найдены следы препарата от сердца. СМИ уже сообщили о том, что команда российских фигуристов будет лишена золотых медалей, а Камилу Валиеву отстранят от дальнейшего участия в Олимпиаде.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался по поводу этой ситуации в своем телеграм-канале.

«Если проба Валиевой взята в декабре, почему ждали завершения командного турнира в Пекине, чтобы о допинге объявить, — недоумевает Дмитрий Губерниев. — И куча вопросов к людям, которые работают с Валиевой в группе Тутберидзе. И совершенно очевидно, все это не борьба с допингом! Это борьба против моей страны!»

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Дмитрий Губерниевдопинг-скандалКамила ВалиеваОлимпиада 2022Олимпиада в ПекинеЭтери Тутберидзе