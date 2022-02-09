СМИ: перенос церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине связан с допинг-тестом Камилы Валиевой

Церемония должна была состояться еще во вторник, но медали до сих пор не вручены.

Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов в Пекине, которая была намечена на вторник, 8 февраля.

Как стало известно, это может быть связано с результатом теста на допинг у российской фигуристки Камилы Валиевой.

По крайней мере, такую версию изложило издание Inside the Games. По мнению авторов материала, появившегося на этом портале, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой — в декабре 2021 года.

Между тем издание The Guardian утверждает, что вещество, которое было обнаружено у фигуриста, имя которого не называется, не может напрямую влиять на улучшение спортивных результатов.

Стоит отметить, что по правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку ей нет шестнадцати лет, она не может быть признана виновной в применении допинга.

Напомним, прокат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине был признан рекордным. Спортсменка оставила далеко позади своих конкуренток. Она набрала 178,92 балла, оставив далеко позади японку Каори Сакамото — 148,66 балла и канадку Мэдлин Шизас — 132,04 балла.

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