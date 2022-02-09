«Новое счастье в нашей жизни»: Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребенка

Артист балета Сергей Полунин поделился в микроблоге прекрасной новостью.

Он и его возлюбленная, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных ждут второго ребенка.

«Мы так рады приветствовать новое счастье в нашей жизни», — написал Сергей Полунин в микроблоге.

Будущий дважды отец поделился кадром, на котором запечатлен вместе с Еленой Ильиных. Судя по нему, младенец появится на свет весной этого года.

Елена Ильиных находится на уже довольно приличном сроке беременности.

Поклонники звездной пары принялись поздравлять Сергея Полунина и Елену Ильиных со скорым пополнением в семье. Они рады за знаменитостей и желают им рождения здорового малыша.

Напомним, у Елены Ильиных и Сергея Полунина подрастает первенец – сын Мир. Мальчику в январе исполнилось два года.

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