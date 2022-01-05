Любит кофе и море: фигуристка Ильиных показала подросшего сынишку от Полунина

Чемпионка и танцовщик с наследником отдыхают в Дубае.

Многие российские знаменитости улетели на Новый год и январские каникулы в Дубай. Здесь же отметили наступление 2022-го олимпийская чемпионка Елена Ильиных с мужем Сергеем Полуниным и сынишкой Миром, которому вот-вот исполнится два годика.

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Каким уже большим стал мальчик Мир, звездная мамочка показала на новом видео. Фигуристка засняла, как сынок с папой попивают кофе на пляже. Малыш с удовольствием потянул отцовский напиток через трубочку, а затем вернулся к своему стаканчику.

«Время кофе на пляже», — подписала кадры фигуристка.

Судя по кадрам, малыш обожает кофе и море – он не сводил глаз с панорамы Персидского залива, то и дело указывая на нее своим пальчиком.

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