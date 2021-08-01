«Ждем момента»: Полунин рассказал о приближающейся свадьбе с Ильиных

Сергей Полунин и Елена Ильиных примкнули к числу тех пар, кого связал Интернет. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию написала танцору в direct, чтобы выразить свое восхищение. Он не смог пройти мимо этого послания. С тех пор прошло три года, у пары родился сын, которому дали необычное имя Мир. Пока влюбленные еще в неофициальных отношениях, но планы связать себя браком по всем юридическим нормам – есть.

«Планируем. Все будет. Все точно будет. Просто ждем правильного момента, когда границы откроют», — сказал Полунин Hello!.

Напомним, что в 2019 году Елена завершила профессиональную карьеру, однако со льда не ушла. Она принимает участие в ледовых шоу, а также в спектакле «Распутин», где главного героя играет сам Сергей.

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