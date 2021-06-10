«Я не уходила из Академии»: Ильиных ответила на слухи, что покинула команду Плющенко

По словам олимпийской чемпионки, в свободное время она всегда готова помочь ученицам мужа продюсера Яны Рудковской.

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных заявила, что не покидала Академию двукратного олимпионика Евгения Плющенко, как об этом сообщали в последнее время некоторые СМИ.

«Я не уходила из Академии. Мы сразу договаривались, что я работаю и помогаю им не на постоянной основе, так как уже тогда у меня был «Ледниковый Период», например». Елена Ильиных

По словам Елены Ильиных, она очень уважает, как Плющенко, та и его жену продюсера Яну Рудковскую. Ей нравится их современный западный подход к фигурному катанию и к тренировкам. В будущем она продолжит в свое свободное время помогать спортсменам Академии Плющенко. В то же время она заметила, что на первом месте для нее всегда будут стоять собственные проекты, а также семья, сообщает Газета.Ru.

Напомним, что Елена Ильиных состоит в гражданском браке с артистом балета Сергеем Полуниным. У них есть общий сын Мир.

Смотрите также: