Елена Голунова облачила подросшую дочку в пуховик и штанишки лавандового оттенка для зимней прогулки

Экстрасенс Елена Голунова в зрелом возрасте обзавелась двумя маленькими детьми: ее дочери Милане чуть больше года, а сыну Андрею несколько месяцев.

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова наслаждается своим поздним материнством и делится радостными мгновениями с подписчиками микроблога.

Сына Андрея Елена Голунова пока не показывает в микроблоге. А вот дочка Милана часто появляется на страничке своей мамы.

На этот раз Елена Голунова поделилась снимками крошки, которые сделала во время прогулки с ней. Малышка, облаченная в пуховик и штанишки лавандового оттенка, сидит в санках.

«Как же приятно познавать мир! Пытаемся насладиться солнышком и снежком! Скоро все начнет бодро таять! Всем отличного настроения и побольше позитива», — подписала кадры с дочкой Елена Голунова.

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