«Наше сокровище»: мама Влада Кадони показала подросшую дочку Милану

Наследнице звезды шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой исполнился год и три месяца.

Мама ведущего «Дома-2» Влада Кадони, экстрасенс Елена Голунова в зрелом возрасте обзавелась двумя детьми.

У финалистки одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов», помимо троих взрослых сыновей, есть годовалая дочка Милана и грудной сын Андрей.

Елена Голунова периодически рассказывает в микроблоге, как растут и меняются ее маленькие наследники.

На этот раз она поделилась снимком, на котором запечатлено, как счастливая мама держит на руках крошку-хохотушку Милану.

«Сегодня Миланочке 1 год и 3 месяца! Счастливая, радостная и познающая окружающий мир! Пусть наше сокровище всегда будет такой! Здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Пусть ваши дети будут здоровы и счастливы! Всем терпения и удачи во всем!» — написала под фото Елена Голунова.

Аудитория звезды «Битвы экстрасенсов» тут же откликнулась добрыми комментариями. Фолловеры признались, что обожают рассматривать новые фотографии подрастающей Миланы.

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