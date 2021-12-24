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«Пока Андрюша спит»: мама Влада Кадони старается окружить любовью годовалую дочку Милану

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова растворяется в любви к своим маленьким наследникам.

«Пока Андрюша спит»: мама Влада Кадони старается окружить любовью годовалую дочку Милану
Елена Голунова с мужем и дочкой Миланой. Фото: instagram.com/golunovaofficial/

Мама ведущего «Дома-2» Влада Кадони, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, в довольно зрелом возрасте вновь познала счастье материнства.

Вместе с мужем Елена Голунова растит двух малышей, рожденных в этом браке. У пары годовалая дочка Милана и сын Андрей, который появился в ноябре этого года.

Елена Голунова старается дать каждому из малышей максимум своей любви. В микроблоге она рассказала, как распределяет драгоценное время между Миланой и Андрюшей.

«Так мало времени осталось до встречи Нового года! Пока Андрюша спит, Милана растворяется в любви родителей! Понемногу готовимся к праздникам. Так хочется каждому малышу дать побольше тепла и нежности! Пусть каждый из вас познает счастье семейного очага, любви и детского смеха», — пожелала Елена Голунова своим подписчикам.

Она поделилась снимком Миланы, чтобы показать, как сейчас выглядит малышка. Очевидно, что за последнее время она заметно подросла.

Дочка Елены Голуновой Милана
Дочка Елены Голуновой Милана. Фото: instagram.com/golunovaofficial/

Напомним, всего у известного экстрасенса пятеро детей. Помимо Влада Кадони и маленьких Миланы с Андреем, у Елены Голуновой есть еще два сына.

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