«Пока Андрюша спит»: мама Влада Кадони старается окружить любовью годовалую дочку Милану

Мама ведущего «Дома-2» Влада Кадони, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, в довольно зрелом возрасте вновь познала счастье материнства.

Вместе с мужем Елена Голунова растит двух малышей, рожденных в этом браке. У пары годовалая дочка Милана и сын Андрей, который появился в ноябре этого года.

Елена Голунова старается дать каждому из малышей максимум своей любви. В микроблоге она рассказала, как распределяет драгоценное время между Миланой и Андрюшей.

«Так мало времени осталось до встречи Нового года! Пока Андрюша спит, Милана растворяется в любви родителей! Понемногу готовимся к праздникам. Так хочется каждому малышу дать побольше тепла и нежности! Пусть каждый из вас познает счастье семейного очага, любви и детского смеха», — пожелала Елена Голунова своим подписчикам.

Она поделилась снимком Миланы, чтобы показать, как сейчас выглядит малышка. Очевидно, что за последнее время она заметно подросла.

Напомним, всего у известного экстрасенса пятеро детей. Помимо Влада Кадони и маленьких Миланы с Андреем, у Елены Голуновой есть еще два сына.

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