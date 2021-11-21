«Каждый ребенок хочет внимания»: мама Влада Кадони сама стирает и гладит пеленки новорожденного сына

53-летняя ясновидящая, финалистка битвы экстрасенсов и мама телеведущего Влада Кадони Елена Голунова с интервалом в год стала мама двух младенцев.

У мага и ее нового мужа подрастают общие дочка и сын. Девочка Милана родилась осенью прошлого года, а мальчик Андрей появился на свет в ноябре этого.

В выходные дни Елена Голунова всю себя посвящает заботам о семье и детях. В микроблоге колдунья показала несколько фотографий, сделанных в один день.

В кадрах она предстала около стиральной машинки, рядом с плитой и с утюгом в руках. Пеленки Елена Голунова для новорожденного сына гладит сама!

«Так проходят выходные у большинства родителей! – написала молодая мама в микроблоге под фото. — Стирка, готовка, уборка, глажка, а каждый ребенок хочет внимания! Но все это и есть счастье! Когда каждому ты можешь дать любовь, теплоту и частицу себя! Это то, ради чего стоит жить!»

Напомним, Елена Голунова сообщила, что вновь стала мамой, 12 ноября, поделившись снимками с выписки из роддома. Дату рождения сына Андрея, ставшего ее пятым ребенком, Голунова раскрывать не стала.

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