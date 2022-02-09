«У нас новости!»: Элина Камирен поздравила Сашу Задойнова с рождением дочери

Экс-участница проекта «Дом-2» Элина Камирен не стала оставлять без внимания столь прекрасное событие, как рождение дочери у ее бывшего бойфренда Саши Задойнова.

Элина Камирен записала видео в сторис микроблога, в котором рассказала своим подписчикам о том, что у ее дочери от Задойнова родилась младшая сестренка. При этом Элина Камирен демонстрировала искреннюю радость.

«А у нас новости! Вы же знаете, у Саши родилась сестренка?! Для тех, кто не знает, у Александры у папы и у его жены родилась дочка. Поздравляем!» — сказала в кадре Элина Камирен.

Стоит отметить, что Саша Задойнов общается с дочкой от Элины Камирен Сашенькой.

Он познакомил с наследницей и бывшей возлюбленной свою нынешнюю жену Ксению Задойнову. Вместе они были гостями на дне рождения Сашеньки.

Напомним, третья дочь Саши Задойнова появилась на свет 8 февраля.

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