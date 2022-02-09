Самый сладкий поцелуй: жена Саши Задойнова прильнула губами к голове новорожденной дочки

Экс-участница «Дома-2» Ксения Задойнова призналась, что ей трудно определиться с именем для малышки.

Бывшие участники «Дома-2» Саша Задойнов и его жена Ксения накануне, 8 февраля, стали родителями. У пары родилась долгожданная дочка.

Саша и Ксения пока не показывают лица малышки поклонникам. Но уже разместили первые фотографии девочки в микроблоге.

На одном из кадров новорожденная крошка приветственно машет всем, кто рад ее появлению на свет. А на втором — молодая мама Ксения Задойнова нежно прильнула губами к голове малышки.

Жена Саши Задойнова призналась, что они пока не определились с выбором имени для дочери. Молодая мама попросила помощи у подписчиков.

«Нужно выбрать имя для нашей принцессы. Она родилась 08.02.2022, это день Марии. Есть еще два имени, которые нам нравятся, это — Елизавета и София. Ну что, поможете выбрать самое подходящее имя для нашей девочки? Елизавета, Мария или София?» — написала под фото с дочкой Ксения Задойнова.

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