«Кайфушки»: Элина Камирен из «Дома-2» в комбинезоне цвета индиго появилась на горнолыжном курорте

Бывшая участница «Дома-2», 36-летняя Элина Камирен несколько лет назад переехала вместе с мамой и дочкой Сашей в Сочи.
Элина Камирен трудится моделью, активно развивает свой блог в Instagram, на который подписано больше миллиона человек.
Элина Камирен наслаждается красотами и комфортным климатом курортного города.
А также экс-участница «Дома-2» любит проводить время в горах, в поселке Красная поляна, где сейчас много снега. В сторис микроблога Элина Камирен поделилась видео, на котором запечатлена на шезлонге, установленном в заснеженном месте.
Элина Камирен облачена в стильный комбинезон оттенка индиго с меховой опушкой по капюшону.
«Вот, что значит — оказаться в нужное время в нужном месте. Кайфушки!» — подписала кадры Элина Камирен.
Напомним, от отношений с Сашей Задойновым она воспитывает дочку Александру. Сейчас Камирен и Задойнов в хороших отношениях, которым поспособствовала новая жена Саши Задойнова Ксения.
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