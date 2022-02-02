«Кайфушки»: Элина Камирен из «Дома-2» в комбинезоне цвета индиго появилась на горнолыжном курорте

Экс-участница реалити-шоу Элина Камирен считает, что сумела оказаться в нужное время в нужном месте.

Бывшая участница «Дома-2», 36-летняя Элина Камирен несколько лет назад переехала вместе с мамой и дочкой Сашей в Сочи.

Элина Камирен трудится моделью, активно развивает свой блог в Instagram, на который подписано больше миллиона человек.

Элина Камирен наслаждается красотами и комфортным климатом курортного города.

А также экс-участница «Дома-2» любит проводить время в горах, в поселке Красная поляна, где сейчас много снега. В сторис микроблога Элина Камирен поделилась видео, на котором запечатлена на шезлонге, установленном в заснеженном месте.

Элина Камирен облачена в стильный комбинезон оттенка индиго с меховой опушкой по капюшону.

«Вот, что значит — оказаться в нужное время в нужном месте. Кайфушки!» — подписала кадры Элина Камирен.

Напомним, от отношений с Сашей Задойновым она воспитывает дочку Александру. Сейчас Камирен и Задойнов в хороших отношениях, которым поспособствовала новая жена Саши Задойнова Ксения.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.