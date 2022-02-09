Красотка на белоснежном песке: через два месяца после родов Нюша козырнула фигурой в бикини

Звезда отдыхает на Мальдивах с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой.

31-летняя певица Нюша специально улетела рожать в Дубай, где и появился на свет ее мальчик. Звезда призналась, что не любит российские зимы и не представляет, что ей придется гулять с маленьким по морозу.

Первую дочь Симбу певица, к слову, тоже рожала в теплых краях – в Майами. 14 февраля младшему наследнику Нюши исполнится 2 месяца, но его мама уже щеголяет в бикини на пляже.

В настоящий момент Нюша со своим семейством уже перебазировалась отдыхать на Мальдивы, где и позирует в купальнике на белом песочке.

Отметим, что имени своего сына Нюша пока не раскрывает, но ее муж Игорь Сивов заявил, что мальчик каким-то образом сам подобрал его себе.

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