Жизнь как игра: Нюша в монохромном наряде цвета фламинго повеселилась с мужем и дочкой в пустыне

Певица Нюша в настоящий момент живет со своим мужем Игорем Сивовым, дочкой Нюшей и маленьким сыночком в Арабских Эмиратах. Ради малыша, собственно, семейство и перебралось в солнечный Дубай.

Артистка решила рожать своего второго наследника в максимально комфортных условиях и спасаться в гостеприимной стране от зимних морозов, пока ребенок не подрастет.

Судя по всему, время Нюша со своими близкими даром не теряет, они постоянно изучают достопримечательности города и окрестных территорий.

Игорь Сивов показал, как они накануне повеселились в пустыне. Бизнесмен примерил белые одеяния, а его жена — костюмчик цвета фламинго. Звезды прыгали и наслаждались раздольем.

«Относитесь к жизни, как к игре, где иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Некоторых губит чрезмерно серьезное отношение к жизни. Как говорил незабвенный барон Мюнхгаузен: «Вы слишком серьезны, господа!» А переизбыток серьезности ведет к постоянному напряжению и в конечном итоге к срыву. ⠀ Удача же, наоборот, выбирает тех, кто смотрит на свои дела менее фатально и понимает, что выигрывать в лотерею всегда невозможно. Зато за проигрышем может последовать выигрыш. Так что сохраняйте азарт!» — подписал муж Нюши фото.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!