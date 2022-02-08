Милота милейшая! Дочь Нюши с задорными хвостиками на макушке порассуждала про хорошее настроение

Юная звездочка вместе с родителями сейчас отдыхает на Мальдивах.

Наследница певицы Нюши, похоже, может в будущем превзойти свою знаменитую мать в популярности. Уже сейчас ролики с ее детскими рассуждалками набирают множество просмотров.

больше по теме Королева пришла на первую выставку Тарзана с модной прической «розетки» и в таком же костюмчике Наташа Королева стала главной музой творчества ее мужа.

Малышка не только забавна в своей открытости и смешливости, но и обладает какой-то собственной философией и мудростью не по годам.

В личном блоге Нюша показала, как Симба отвечает на папин вопрос про хорошее настроение. Вначале она забавно не может понять, что ее спрашивает отец, а потом весьма по-взрослому отвечает: «Это когда ты что-нибудь делаешь!»

Похоже, что Нюша сама в восторге от ответа дочери! Ведь этот пост она украсила многочисленными смайлами в виде огня.

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