Милота милейшая! Дочь Нюши с задорными хвостиками на макушке порассуждала про хорошее настроение

Наследница певицы Нюши, похоже, может в будущем превзойти свою знаменитую мать в популярности. Уже сейчас ролики с ее детскими рассуждалками набирают множество просмотров.
Малышка не только забавна в своей открытости и смешливости, но и обладает какой-то собственной философией и мудростью не по годам.
В личном блоге Нюша показала, как Симба отвечает на папин вопрос про хорошее настроение. Вначале она забавно не может понять, что ее спрашивает отец, а потом весьма по-взрослому отвечает: «Это когда ты что-нибудь делаешь!»
Похоже, что Нюша сама в восторге от ответа дочери! Ведь этот пост она украсила многочисленными смайлами в виде огня.
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