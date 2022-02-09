«На них обрушилось дикое давление»: Волосожар высказалась о скандале с фигуристами на Олимпиаде

Как отметила олимпийская чемпионка, ей даже пришлось пить валерьянку.

Фигуристка Татьяна Волосожар в Instagram высказалась о скандале с российскими фигуристами на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, ей даже пришлось пить валерьянку.

Как отметила Волосожар, она с трудом понимает происходящее. Она не верит, что кто-то из россиян рискнул своей карьерой и пошел на употребление запрещенных препаратов. По ее словам, за нашими спортсменами следят в последние годы под лупой.

«Что это? Ошибка? Провокация? Дикая случайность? Не знаю. И сейчас, как я понимаю, никто не знает. Нам остается только ждать официальных заявлений. И поддерживать ребят. На них обрушилось дикое давление. А им еще выходить в личных соревнованиях». Татьяна Волосожар

Ранее стало известно, что российских фигуристов могут лишить золота на играх в Пекине. Одна из допинг-проб, взятая еще перед Олимпиадой, оказалась подозрительной.

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