«Мой богатырь!»: Максим Траньков показал подросшего сына от Татьяны Волосожар

Наследнику олимпийских чемпионов по фигурному катанию Максима Транькова и Татьяны Волосожар исполнилось семь месяцев.

В мае этого года известные фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков во второй раз стали родителями.

У их старшей дочери Анжелики родился младший братик. Мама и папа назвали сына Теодором.

Сейчас малышу уже семь месяцев. В честь маленького дня рождения Максим Траньков разместил в микроблоге редкое фото сына.

Звездная пара предпочитает не показывать малыша и делает это в исключительных случаях.

С фотографии смотрит хорошенький щекастенький малыш с голубыми глазками. На маленьком Теодоре надета рубашка канадского лесоруба — в крупную клетку.

«7 месяцев, мой богатырь! Продолжатель рода! Сын! Спасибо, Татьяна Волосожар», — подписал снимок Максим Траньков.

Очаровательный наследник звездной пары умилил подписчиков Максима Транькова. Они признались, что давно не видели ничего более восхитительного. По их мнению, маленький Теодор похож на свою маму Татьяну Волосожар.

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