«Не теряйте меня»: Татьяна Волосожар рассказала, как ей досталась победа в «Ледниковом периоде»

Татьяна Волосожар и Федор Федотов стали победителями очередного сезона «Ледникового периода». Этот успех достался двукратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию нелегко. В ходе проекта она получила серьезную травму колена и теперь готовится к операции. У фигуристки диагностировали разрыв миниска.

«Осознание, что все закончилось, наверное, приходит только сейчас. Это правда было трудно, особенно под конец, но безумно увлекательно. Осталось ногу починить, и все вообще будет идеально. Не теряйте меня, выйду на связь, через день-другой после операции», — написала Волосожар в своем инстаграме.

Также Волосожар поблагодарила Федора, наставников проекта и всех зрителей «Ледникового периода».

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