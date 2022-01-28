«Восемь месяцев»: Максим Траньков понежничал с сыном от Татьяны Волосожар

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков наслаждается общением с крохой Теодором.

Пара олимпийских чемпионов по фигурному катанию Максим Траньков и Татьяна Волосожар — дважды родители.

У супругов подрастает дочка Анжелика и сын Теодор. День рождения мальчика родители отмечают каждый месяц, поскольку ему еще нет и года.

Двадцать восьмого января Теодору исполнилось восемь месяцев. Максим Траньков отметил эту дату, поделившись снимком, на котором держит маленького сына на руках.

«Восемь месяцев», — подписал кадр счастливый отец.

Стоит отметить, что с некоторых пор Траньков и Волосожар перестали скрывать лицо малыша Теодора.

И тогда поклонники пары увидели, что мальчик очень похож на свою маму. Старшая дочка фигуристов — Анжелика, напротив, копия папы. Так что, баланс соблюден.

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