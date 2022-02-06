«Я сама стала жертвой ее бесстыдства»: Волочкова поддержала наезд Шнурова на Собчак

Звезда балета Анастасия Волочкова записала в микроблоге видеообращение, в котором заявила, что поддерживает Сергея Шнурова, развязавшего скандал с Ксенией Собчак.

Балерина дала понять, что чувствует себя в некотором смысле отмщенной.

«Я могу согласиться со словами Сергея Шнурова о Ксении Собчак, — сказала в кадре Анастасия Волочкова. — Я сама стала жертвой ее бесстыдства, полнейшей бестактности, невежества, пустив ее на порог своего дома и увидев потом, что она сотворила, и какую подставу устроила, порывшись в моем нижнем белье и моих тумбочках.

Но я должна сказать, что вообще тот факт, что Ксения Собчак сделала себе имя на скандалах с публичными людьми, идет издавна. Но мне кажется, что надо помнить, что известные личности, которые славятся достижениями, свое имя создавали годами труда. А брать и хайповать на этих людях, их именах, это низко, бесстыже. Я считаю, что какой-то предел должен быть. И привет Сергею Шнурову за то, что не оставил это без внимания».