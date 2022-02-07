Попрощалась с предателем, изменила стиль: как теперь выглядит Волочкова с элегантной стрижкой

Анастасия Волочкова после расставания с банщиком, решила не унывать и двигаться дальше.

Около месяца Анастасия Волочкова рассказывала поклонникам, как она счастлива в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым. Впервые за долгое время балерина не скрывала лица своего бойфренда и даже познакомилась с его сыном. Люди понимали, что эти отношения серьезны.

Однако после поездки на Мальдивы Сергей написал звезде в мессенджере, что между ними все кончено. По его версии, она совершила некий поступок, который простить невозможно. У Анастасии Волочковой иное мнение – артистка убеждена, что ею воспользовались, чтобы попиариться на всю страну. Звезда назвала экс-возлюбленного предателем, призналась, что сильно его любит, но сказала, что не будет таить на него зла.

Силе духа артистки можно только позавидовать, сейчас Анастасия не только не опустила руки, но с аншлагом выступила со своим музыкальным спектаклем, стала чаще появляться на различных шоу и сменила имидж.

Волочкова впервые за долгое время отказалась от собранных волос и накладных локонов в пользу элегантной стрижки.

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