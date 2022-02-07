Необычная дама: дочь Якубовича в джинсах, как у Юдашкиной, и с волосами цвета Барби предстала в свете

24-летняя дочь Леонида Якубовича Варвара пытается выстроить свой путь в шоу-бизнесе. Параллельно с учебой в МГИМО она выступает как певица под псевдонимом Barbara Vido. Недавно она выпустила трек Feel This Worl.

О наследнице ведущего шоу «Поле чудес» пишут немного, но если и говорят, то с приставкой «необычная». Варя действительно выглядит нестандартно – практически никогда не делает макияж, но при этом красит волосы в цвет Барби.

Накануне она засветилась в Центре цифрового искусства ARTPLAY Media на Мультимедийной выставке «Густав Климт. Золото модерна».

Варя облачилась в простую белую рубаху навыпуск, свитшот и джинсы-скинни. Точно такую же модель ранее выбрала Марина Юдашкина, и именно такие брюки из денима предпочитают француженки.

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