Знает толк в моде: жена Юдашкина принимала гостей в total look из денима

Жена и бизнес-партнер знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина, 63-летняя Марина Юдашкина, регулярно ведет свой микроблог в Instagram. Светская львица делится в нем новостями из Модного Дома, публикует рецепты блюд, а также нередко показывает свой досуг, который регулярно проводит в компании подруги Аллы Пугачевой.

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На этот раз жена Юдашкина сообщила, что в гости к ней наведалась подруга-дизайнер. Вместе они обсудили ремонт, тренды интерьерных решений, а также вместе похлопотали на кухне.

Гостью Марина Юдашкина принимала в тотальном наряде из денима. Образ жена кутюрье составила из рубашки, закатав рукава на три четверти, и джинсов скинни. Подобные монорешения, кстати, в большом тренде, и их очень любит Алла Пугачева. А подруги, как известно, частенько сходятся во вкусах, особенно на моду.

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