«Мне нельзя было выходить в город»: дочь Валерии пожаловалась на домашнее насилие

Шена сказала, что эти истории начались еще в детстве.

Дочь Валерии певица Шена после полугодового отсутствия в социальных сетях неожиданно появилась с постом-откровением в своем Instagram. Она заявила, что стала жертвой домашнего насилия, и эта история уже не первая. Правда, пока говорит наследница российской звезды больше загадками, обещая, что позже раскроет подробности.

«В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я еще была ребенком, а потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова. И то, что я на какое-то время ушла из социальных сетей, тоже было в какой-то степени вынуждено», — сказала Шена.

По ее словам, она проконсультировалась с некими специалистами, которые посоветовали ей не рассказывать подробности. Кроме того, это важно в целях безопасности ее окружения, заметила дочь Валерии.

«Мне нельзя было пользоваться социальными сетями, выходить в город», — заявила Шена.

Что это за запреты такие, она не уточнила. Тем не менее, в этот период она все-таки выбралась на улицу с акцией против насилия, взяв в руки плакат с надписью: «Бьет не значит любит».

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