«Глаза мамы, а нос отца!»: Агутин показал редкий снимок своей «американской» дочки от Варум

9 февраля Елизавете-Марии Варум-Агутиной, дочке Анжелики Варум и Леонида Агутина, исполнилось 23 года. И, хотя она пошла по стопам родителей и стала музыкантом, про нее мало кто знает в России.

Артистка давно обосновалась в США, выбрав для себя Майами. Здесь она зарабатывает на хлеб музыкой в составе рок-группы Bruvvy.

В день ее рождения Леонид Агутин, который не любит светить личную жизнь в социальных сетях, все-таки сделал исключение и написал трогательный пост в честь именин наследницы, а также опубликовал ее редкое фото.

«Доченька моя младшенькая! Елизавета-Мария Варум-Агутина! С днем рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всем! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом», — сказал Леонид Агутин.

Фолловеры были рады увидеть наследницу артистов, многие удивились, что Елизавета-Мария похожа на обоих родителей одновременно.

«Это же папа и мама в одном лице!», «Глаза мамы, а нос отца!», «Красивая девушка получилась, в маму, но носик папин все-таки», «Копия папы-мамы!», «А дочка- то решила никого не обижать! И в маму, и в папу!» — отметились пользователи Сети.

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