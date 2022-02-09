«Она — пахарь. Зверюга»: Иосиф Пригожин рассказал, благодаря чему состоялась Ольга Бузова

Как отметил продюсер, певица и телеведущая работает чуть ли не круглосуточно.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro встал на защиту певицы Ольги Бузовой, которую некоторые не считают трудягой, а думают, что она стала известной во многом благодаря пиару.

«Она — трудяга. Она пахарь. Зверюга. Работает круглосуточно. Бузова состоялась только благодаря своему труду. Исключительно благодаря своему труду. Она как раз трудяга. Иначе бы из нее не получилось ничего». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, когда артист выходит на пенсию, то, как правило, пользуется авторитетом и повышенным вниманием. На особом положении в обществе. Однако его надо еще заслужить. «Ресурсно артист, безусловно, влиятельный человек. Но работа артиста — не легкие деньги. Никогда не соглашусь, что артистам все дается просто. Моя жена — пахарь просто. Филипп Киркоров — пахарь. Они живут на работе», — заявил Иосиф Пригожин.

Напомним, что Иосиф Пригожин женат на певице Валерии. В браке они с 2004 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.