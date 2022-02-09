«Я всегда выгляжу хорошо»: Бабкина отчитала Васильева на «Модном приговоре»

Александр Васильев и Надежда Бабкина уже много лет помогают россиянкам найти свой стиль в рамках программы «Модный приговор». Историк моды и артистка являются ее бессменными ведущими.

Накануне в своем инстаграме артистка разметила ролик, на котором показала подготовку к съемках шоу.

«Надежда Георгиевна, вы прекрасно выглядите сегодня», — сказал Васильев. «Саш, это ни о чем. Я всегда выгляжу хорошо!» — сказала как отрезала Бабкина.

Напомним, в этом году Надежда Бабкина отметит свой 72-й день рождения. Более 50 из них она посвятила сцене, в том числе ансамблю «Русская песня». Попробовать свои силы на телевидении певица решила не так давно, но дебют оказался успешным.

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