«Боярские» пальто — хит сезона! Как они выглядят, показал Александр Васильев

На шоу Первого канала «Модный приговор» представили публике новый хит сезона — «боярские» пальто. Однако эта модель не совсем нова для России.

Не сложно догадаться, что носили похожие наряды еще во времена настоящих бояр, позже было возрождение тренда и вот — новый виток интереса к нему. Отличительная особенность этих пальто — флер роскоши, наличие меха на воротнике и использование жаккарда или гобелена в его пошиве.

«Такие пальто из жаккардовых и гобеленовых тканей с меховым воротником называют «боярскими». Они вошли в моду еще в начале 1920-х годов, когда русское влияние на европейскую моду было особенно сильным после Октябрьской революции. Такого типа пальто обычно надевали на коктейльные мероприятия поверх вечерних платьев, дабы не простудиться, когда выходишь из автомобиля», — прокомментировал Александр Васильев.

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