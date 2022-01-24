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А ведь ровесники: Надежда Бабкина показала резко постаревшего Вячеслава Полунина, с которым родилась в один год

Певица Надежда Бабкина поделилась совместным фото с легендарным клоуном, создателем «Снежного шоу» Вячеславом Полуниным.

А ведь ровесники: Надежда Бабкина показала резко постаревшего Вячеслава Полунина, с которым родилась в один год
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Известная певица и телеведущая Надежда Бабкина поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала с легендарным Вячеславом Полуниным.

Оба в кадре позируют в ярко-красных париках и лучезарно улыбаются.

«Театр «Русская песня» вновь принимает на своей сцене легендарное «Снежное шоу» Вячеслава Полунина! Команда Славы создает удивительную атмосферу в зрительном зале и дарит взрослым уникальную возможность вернуться в волшебный мир детства!» — поделилась под фото информацией Надежда Бабкина.

Подписчики Надежды Бабкиной сделали комплименты двум звездам на фото.

Надежда Бабкина и Вячеслав Полунин
Надежда Бабкина и Вячеслав Полунин. Фото: instagram.com/ngbabkina/

Правда, от их внимания не укрылось, что Надежда Бабкина выглядит гораздо моложе своего ровесника Вячеслава Полунина. А ведь они ровесники — оба родились в 1950 году и оба в этом году отпразднуют 72-летие.

У Вячеслава Полунина седая борода, которая и превращает его визуально в дедушку.

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