А ведь ровесники: Надежда Бабкина показала резко постаревшего Вячеслава Полунина, с которым родилась в один год

Известная певица и телеведущая Надежда Бабкина поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала с легендарным Вячеславом Полуниным.

Оба в кадре позируют в ярко-красных париках и лучезарно улыбаются.

«Театр «Русская песня» вновь принимает на своей сцене легендарное «Снежное шоу» Вячеслава Полунина! Команда Славы создает удивительную атмосферу в зрительном зале и дарит взрослым уникальную возможность вернуться в волшебный мир детства!» — поделилась под фото информацией Надежда Бабкина.

Подписчики Надежды Бабкиной сделали комплименты двум звездам на фото.

Правда, от их внимания не укрылось, что Надежда Бабкина выглядит гораздо моложе своего ровесника Вячеслава Полунина. А ведь они ровесники — оба родились в 1950 году и оба в этом году отпразднуют 72-летие.

У Вячеслава Полунина седая борода, которая и превращает его визуально в дедушку.

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