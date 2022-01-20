«С четким посылом и мощным нутром»: Бабкина в юбилей Аллегровой рассказала о достоинствах артистки

Певица на месте мужчин не смогла бы устоять перед именинницей.

Надежда Бабкина поздравила свою подругу Ирину Аллегрову с днем рождения. Знаменитости исполнилось 70 лет.

Бабкина показала, как выглядела именинница в молодости. Надежда Георгиевна старше приятельницы на год. Исполнительница народных песен на снимке присутствовала тоже. Она широко улыбалась рядом с платиновой блондинкой.

«Сегодня отмечает юбилей Ирочка Аллегрова — певица, которую я очень люблю. Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с четким посылом и мощным нутром. Она очень чувственная. Глядя на нее, я всегда думаю: «Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго»», — призналась Надежда Бабкина.

«С днем рождения! Живи долго и радуй нас своим творчеством еще много-много лет!» — резюмировала артистка в своем микроблоге.

Напомним, ранее Надежда Бабкина рассказала, как жила в эпоху дефицита в СССР. Артистка находила способ доставать деликатесы даже в трудное время.

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