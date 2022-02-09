«Может въехать в Харьков на танке»: Добровинский осудил украинцев, не вставших после проката Валиевой

По словам адвоката, весь мир аплодировал российской спортсменке, кроме одной страны.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro оценил победу российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Особенно под впечатлением он остался от выступления Камилы Валиевой.

«Очень приятно было узнать, что Алек Болдуин высоко оценил поистине невероятное выступление нашей фигуристки Камилы Валиевой. И настолько же прискорбно наблюдать, как украинские спортсмены, единственные из всех, даже не встали со своих мест, когда мир аплодировал этой прекрасной девочке стоя». Александр Добровинский

Как заметил Добровинский, он не понимает такой реакции украинцев.

«Видимо, они считают, что Камила может въехать в Харьков на танке, который будет, наверное, на фигурных коньках», — сказал адвокат.

больше по теме Камила Валиева трогательно поблагодарила Алека Болдуина за восторженный комментарий о ней Звезда Голливуда Алек Болдуин признался, что очарован российской фигуристкой Камилой Валиевой после ее победного проката на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что Камила Валиева считается главной фавориткой и в одиночных соревнованиях. Фигуристки выйдут на лед в Пекине через несколько дней.

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