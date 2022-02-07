Смотрела на Липницкую, любовалась Загитовой! 15-летняя Валиева вспомнила, как шла к золоту на Олимпиаде

Сборная России одержала уверенную победу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Наши фигуристы завоевали золото соревнований, не оставив своим соперникам не единого шанса. Постановщик ледовых шоу и хореограф Илья Авербух уже назвал своих героев этих Игр. Ими стали Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Подопечная Этери Тутберидзе еще в короткой программе установила олимпийский рекорд, улучшив достижения Алины Загитовой. Своим чистейшим прокатом она получила порядка 90,18 баллов. Ну а в произвольной программе командного турнира фигуристка и вовсе установила четыре рекорда, оставив своих соперниц далеко позади. И это при том, что Камила сорвала четверной тулуп.

А вот, что фигуристка рассказала после двух прокатов в командном турнире. Оказывается, еще в 2014 году Камила смотрела выступление Юлии Липницкой на Олимпиаде в Сочи, потом восхищалась Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой на Играх в Пхенчхане. Так что к своей золотой медали на Олимпиаде фигуристка шла упорно и долго.

«Это детская мечта, я с трех лет говорила маме, что хочу стать олимпийской чемпионкой. И эта мечта сбылась. Буду работать, чтобы еще одна мечта сбылась», — приводит championat.com слова Камилы Валиевой.

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