«Я всегда болела за наших девочек»: олимпийская чемпионка Камила Валиева мечтала о победе с раннего детства

15-летняя фигуристка из России Камила Валиева одержала убедительную победу, выступив в командном турнире Олимпиады в Пекине.

После своего фееричного проката, которому рукоплескал весь мир, Камила Валиева призналась, что мечтала о триумфе с раннего детства.

«В первый раз я смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юлия Липницкая. Мне очень запомнилась тогда ее произвольная программа. Я всегда очень болела за наших девочек, а в 2018-м — за Алину Загитову и Женю Медведеву. У меня с детства была мечта стать олимпийской чемпионкой, и она сбылась», — цитирует Камилу Валиеву ТАСС.

Стоит добавить, что своей произвольной программой, сложными элементами в ней, Камила Валиева громко заявила о себе, как о фаворитке Олимпиады-2022.

Она набрала 178,92 балла, оставив далеко позади японку Каори Сакамото — 148,66 балла и канадку Мэдлин Шизас — 132,04 балла.

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