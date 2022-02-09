«Моя методика»: сын Наташи Королевой начал зарабатывать в Сети

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип изучает японистику. 19-летний звездный наследник учится в Высшей школе экономике и теперь решил подрабатывать. В Сети он открыл курсы по изучению японского языка.

По словам Архипа, изучить его могут все желающие.

«Сегодня изучение восточных языков набирает популярность и актуальность. Моя методика преподавания, даст вам возможность быстро освоить азы японского языка», — написал в своем инстаграме Глушко.

Напомним, более года Архип Глушко встречается с бывшей стриптизершей Мелиссой. Родители парня пока против их свадьбы, аргументируя тем, что сын должен начать зарабатывать на жизнь сам.

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