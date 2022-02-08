Советовала Хромченко: Кудрявцева появилась на съемках в костюме с эффектом стройности на маскулинный манер

Брючные комплекты, по мнению эксперта моды, всегда хороший вариант для женщин.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» посоветовала дамам обратить внимание на брючные костюмы.

У них, по мнению телеведущей, есть масса достоинств. Они практически не требуют дополнительной комплектации, а потому с ними трудно прогадать по стилю. Кроме того, хорошо подобранные к фигуре однотонные брючные костюмы удлиняют силуэт и оказывают эффект стройности.

Лера Кудрявцева после рекомендаций Эвелины Хромченко выбрала брючный костюм в маскулинном стиле черного цвета. Этот оттенок, к слову, дополнительно стройнит, считает ведущая модного шоу.

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