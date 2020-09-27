Хит сезона: Хромченко показала актуальный брючный костюм для динамичных дам

На «Модном приговоре» героиню проекта Оксану переодели в брючный костюм нежного мятного цвета. В комплект к наряду стилисты Первого канала подобрали топ, босоножки и сумочку белого оттенка. Волосы 32-летней участницы шоу уложили в конский хвост, повязав на него косынку.

Образ пришелся по вкусу, как мужу девушки — Александру, так и ведущим проекта.

«Этот брючный костюм мятного цвета актуален не только благодаря оттенку, который действительно является хитом сезона. Но и благодаря широким укороченным брюкам – кюлотам», — заметила Эвелина Хромченко.

Модный эксперт при этом не скрыла, что ее подписчики нередко порицают в социальных сетях этот вид одежды, называя его «подстреленным». Однако такие брюки безоговорочно идут стройным дамам с изящными щиколотками. Сама Хромченко любит именно эту модель.

Кстати, ранее стилист советовала женщинам не пренебрегать брючными костюмами, ведь покупая наряды в готовых комплектах, прогадать с сочетаниями становится сложнее.