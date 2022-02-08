«Туда еще не ступала моя нога»: Максим Галкин рассказал о потайных комнатах замка в деревне Грязь

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поддержал стереотип о строениях, подобных тому, в котором он живет со своей семьей.

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин устроил интерактив в микроблоге для своих подписчиков.

Во время общения с поклонниками Максим Галкин ответил на интересующие их вопросы. При этом звезде часто приходилось призывать на помощь присущее ему чувство юмора.

Некоторые вопросы были такого толка, что реагировать по-другому, как шутить в ответ на них, было нельзя.

Так, например, подписчики, находящиеся во власти стереотипов о замках, поинтересовались у Максима Галкина строением, в котором он живут с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой.

«У вас в замке есть потайные комнаты, коридоры, проходы, как в старых детективах?» — задали фолловеры вопрос телеведущему. «Конечно! — с готовностью ответил Максим Галкин. — При этом еще не все изучены. Некоторые остались с прошлого века, и туда еще не ступала моя нога».

Напомним, ранее Максим Галкин рассказал, сколько человек следят за порядком на территории замка.

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