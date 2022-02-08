«Жизнь удалась»: Галкин, возлежа на «барском» диване в жаккарде, показал свою царскую гостиную

Максим Галкин не скрывает, что достиг многого, о чем можно только мечтать в его возрасте.

В 45 лет Максим Галкин достиг того, о чем мужчины могут только мечтать. Он построил не просто дом, а настоящий замок.

Возле него артист посадил далеко не одно дерево. Да и родился у него не только сын Гарри, а еще и очаровательна дочка Лиза. Прибавим к этому счастливый брак на кумире миллионов — Алле Пугачевой, отличную внешность, талант и любовь россиян.

Поэтому, когда поклонники спросили у него о том, как он расценивает свое настоящее, он ответил: «Жизнь удалась».

При этом Максим Галкин вальяжно возлежал на дорогом диване, обитом жаккардом с бархатной подушкой (ну, чистый барин). Непринужденно воркуя со своим наследниками, артист засветил свою шикарную гостиную, интерьеры которой можно поистине назвать царскими. Хрустальные люстры, резная мебель и потолки, камин, подсвечники и статуэтки — такое среднестатистический россиянин если и видел, то только в музее.

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