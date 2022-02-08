«Всюду снег!»: Галкин в белоснежном пальто и модной шапке прогулялся по своему саду

Артист решил ответить на вопросы поклонников и показал, как зимой преображается территория вокруг замка.

Максим Галкин является известным юмористом. Он не скрывает, что много работает. Артист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Примечательно, что у них подрастают дети: Лиза и Гарри.

Обычно певица занимается их воспитанием, а муж любит с ними играть и кататься на санках. Он мечтал о замке, в котором теперь живет. Более того, возлюбленный Примадонны сам ухаживает за деревьями, убирается дома.

На этот раз Галкин решил ответить на вопросы поклонников. Он рассказал, что малыши занимаются учебой дополнительно. Также юморист собирается в мае поехать в США на гастроли.

А так как его попросили показать сад, артист облачился в белоснежное пальто и вязаную шапку-горшок. Максим прошелся по тропинкам, так как все вокруг засыпало снегом даже установленные предметы искусства.

«Ну вот как-то так. Что в саду — снег, снег. Всюду снег!» — сказал Галкин.

К слову, недавно артист не так давно поделился кадрами с Пугачевой. Они вместе наслаждались снежного погодой. Поклонники отметили, что он выглядит стильно. «Как у вас красиво», «Свой сад! Классно», «Сказочные виды», «Просто красотища», «Как круто», «Максим, вы в белом! Так стильно», «Вот это зима! Снега по колено», «Дети тоже должны с вами гулять», — прокомментировали пост подписчики.

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