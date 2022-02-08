«Это грех»: Максим Галкин заявил, что не экономит на любимой жене Алле Пугачевой

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин решил пообщаться со своей аудиторией в Instagram. Муж Аллы Пугачевой предложил подписчикам задавать ему интересующие их вопросы.

На них Максим Галкин дал исчерпывающие ответы. Так, например, поклонников интересовало, можно ли экономить на своей жене.

Максим Галкин решил записать на эту тему короткое видеообращение. В кадре он в ответ покачал головой.

«Нет, — строго произнес Максим Галкин. — Это грех».

Фактически Максим Галкин осудил жадных мужей, которые жалеют денег для своих любимых женщин.

Сам телеведущий, судя по всему, на своей любимой жене Алле Пугачевой и маме детей-близнецов Гарри и Лизы не экономит, раз считает подобное поведение грехом.

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