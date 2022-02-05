Лев в пледике слушает папу: Арзамасова показала, как смотрит Олимпиаду с крохой-сыном Авербуха

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино и может похвастаться тем, что снималась с Верой Брежневой и Филиппом Кировым в фильме «Любовь в большом городе». Уже больше года актриса счастлива в браке с Ильей Авербухом. Примечательно, что у пары рома длиться много лет, но они скрывали свои отношения. А в прошлом году у них родился сын Лев.

Арзамасова впервые познала радость материнства. Первое время она не отходила от малыша. Теперь актриса выходит в свет с мужем, играет в театре и даже катается на льду. Недавно супруги провели отпуск в Дубае.

Но а днях Лиза вернулась в Москву. Она успела принять участие в фотосессии. А вот 5 февраля молодая мама успела не только погулять с крохой, но и посмотреть Олимпиаду по телевизору.

Примечательно, что эфир комментировал Авербух. Поэтом актриса с особым вниманием слушала эфир. Она также показала кроху сына, который лежал в зеленом костюмчике и под пледом в кроватке и держал плюшевого медведя.

«Ой, папочка говорит», — отметила артистка. «Как красиво», — добавила она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами малыша. «Как у вам классно. Папа и там, и тут», «Лева даже не понимает, как так вышло», «Как сладкий малыш», «Просто чудесный», «Ну восхищение одно от этого ребенка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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