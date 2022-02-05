«Нам так хорошо!»: Арзамасова запечатлела кроху-сына в коляске с пуховым коконом на прогулке

Лиза Арзамасова является известной актрисой в России. Роль Галины Сергеевны в «Папиных дочках» принесла ей славу. Примечательно, что она долгое время скрывала свою личную жизнь.

Однако о ее романе с Ильей Авербухом стало известно в 2020 году. Вскоре они сыграли свадьбу. А в прошлом году у пары родился сын Лев. Теперь пара старается не только строить карьеру, но и проводить время с крохой.

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Не так давно Арзамасова с мужем отдохнула в Дубае. Они устроили романтические каникулы, оставив малыша родным. Но теперь актриса снова проводит время с крохой. Сначала она показала, как он слушает дома музыку.

А вот днем вышла с ним на прогулку. Актриса засняла, как малыш лежит в коляске в пуховом коконе. Его большие глаза пытаются уловить все, что происходит вокруг него.

«Солнышко светит, мы гуляем и нам так хорошо! Ничего не пропускаем, все наблюдаем», — сказала Лиза.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие поразились тому, как малыш с соской спокойно лежит. «Лиза, Боже мой! Как он похож на тебя! Чудо чудное», «Такой вдохновенный!», «Как воодушевленно слушает», «Глаза большущие», «Он очаровательный», «Какой красивый пацан растет», «Ну просто загляденье», «Классный Лева», — прокомментировали пост подписчики.

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