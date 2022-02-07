«Женщина-кошка»: располневшая мама сестер Рапунцель из «Дома-2» устроила танцы в странной кофточке

Телебабушка Татьяна Григорьевская примерила наряд с принтом в виде кошачьей морды.

Бывшая участница «Дома-2», мама сестер Рапунцель Татьяна Григорьевская сейчас живет вместе с младшей дочкой Аленой.

У Алены Рапунцель есть трехлетний сын Богдан и скоро появится на свет еще один ребенок. Так что, без помощи мамы Рапунцель не обойтись.

Алена Рапунцель полностью обеспечивает Татьяну Григорьевскую и покупает ей наряды.

В сторис микроблога Алена Рапунцель показала, как ее мама кокетничает в спальне, примерив новый свитшот с принтом в виде кошачьей морды.

«Женщина-кошка», — говорит о себе Татьяна Григорьевская.

Видно, что наряд ей нравится. Татьяна Григорьевская пританцовывает и хохочет, изображая из себя кошечку.

«Этот черный цвет ее реально стройнит. Но эта кошачья морда в темноте…» — прокомментировала Алена Рапунцель.

Стоит отметить, что подписчики уже давно обратили внимание на то, как за последнее время прибавила в весе и раздалась мама сестер Рапунцель Татьяна Григорьевская. Но, судя по всему, она себя чувствует вполне комфортно.

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