Этого никто не ожидал! Как Азиза отреагировала на хватания Киркорова за ее живот на людях

Певица Азиза в свое время блистала не меньше Филиппа Киркорова на советской сцене, но после трагедии с Игорем Тальковым ее популярность потихоньку погасла.

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И только недавно она вновь стала светиться на сцене и в шоу-программах. Волну интереса добавило ее недавнее замужество за итальянским ресторатором Александро Лортэ. Естественно, сейчас 57-летняя певица чувствует себя влюбленной и окруженной заботой супруга. Но, как оказалось, старому приятелю Азизы, Филиппу Киркорову, это, мягко говоря, невдомек.

На одном из концертов артист прилюдно, прямо на сцене стал столь активно обнимать приятельницу за талию, что той пришлось ударить его по руках. От неожиданности Азиза Мухаммедова даже взвизгнула. Впрочем, вид певицы в этот момент нельзя назвать недовольным.

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