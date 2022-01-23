«Не уделял ей внимания»: Азиза объяснила, почему у Куравлева не сложились отношения с дочерью

По словам певицы, у актера была пропасть в отношениях с наследницей.

Певица Азиза в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему актер Леонид Куравлев стал не нужен своей дочери Екатерине.

«Актеры театра и кино не уделяют много внимания своим детям. Поэтому, когда дети вырастают, то у них есть пропасть в отношениях с родителями. Есть такая стена». Азиза

Как заметила Азиза, она думает, что Леонид Куравлев в последнее время не дружил с дочкой Екатериной. «Взаимоотношения отца и дочери не сложились. В какой-то момент он очень нужен ей был как отец, а его рядом не оказалось. Он занимался собой и снимался в кино», — заметила Азиза.

Напомним, что, по слухам, Леонид Куравлев не дружил с дочкой Катей. В пансионате, когда она к нему приходила, он притворялся спящим.

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