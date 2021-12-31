«Год прибавил мне женской мудрости»: Азиза отказалась от планов стать мамой

Как отметила исполнительница, для осуществления задуманного далеко не все средства хороши.

Певица Азиза в Instagram заявила, что прощается с мечтой стать мамой. Пока звезда искала донорскую яйцеклетку, у нее было время подумать и принять в итоге очень важное решение.

Как заявила Азиза, она не понимает, какую маму ребенок, рожденный с помощью оплодотворения чужой яйцеклеткой, должен считать настоящей.

Ту, что дала свой биоматериал со своей генетикой, или ту, которая выносила чужого ребенка в своем чреве, родила и отдала его. Или ту, которая купит ребенка у суррогатной матери. Как заметила Азиза, такой ребенок, когда вырастет, проклянет любую из своих матерей.

«Стать матерью была моя заветная мечта, для осуществления которой не все средства хороши. Я прощаюсь с ней и с уходящим 2021 годом. Он прибавил мне женской мудрости». Азиза

Напомним, что Азиза не так давно впервые вышла замуж. Ее супругом стал итальянский ресторатор с русскими корнями Алессандро Лортэ. Он младше певицы на 20 лет.

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